Дядя Хабиба высказался о возвращении племянника в спорт

Новости спорта MMA UFC
Вчера 19:59
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов в интервью "СЭ" прокомментировал информацию о возможном возвращении племянника в спорт, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что экс-боец UFC вернулся к тренировкам. По словам тренера Хавьера Мендеса Хабиб делает это только тогда, когда готовится к боям.

"Тренер Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму это святое дело", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он остался непобежденным в октагоне, где одержал 29 побед в 29 боях. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в 2018 году, после чего три раза защитил титул. 

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Нурмагомедов Хабиб UFC

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