Двалишвили - Нурмагомедов на UFC 311. Кто победит и где смотреть прямую трансляцию?

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоится первый номерной турнир UFC в 2025 году - UFC 311. В соглавном событии вечера пройдет титульный бой в легчайшем дивизионе между чемпионом из Грузии Мерабом Двалишвили (18-4) и претендентом из России Умаром Нурмагомедовым (18-0). Известный эксперт Айдар Махметов поделился своим мнением по этому бою с корреспондентом Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

34-летний Двалишвили, ставший чемпионом UFC в середине сентября, проведет первую защиту пояса. На его пути встанет 29-летний непобежденный файтер из Дагестана Нурмагомедов, являющийся троюродным братом экс-чемпиона и легенды промоушена Хабиба Нурмагомедова.



Эксперт считает, что Двалишвили поступил не очень разумно, согласившись на первую защиту с опаснейшим претендентом уже на четвертый месяц с даты завоевания титула. По его мнению, у грузинского бойца были варианты, как продлить срок своего чемпионства.

"Я, наверное, не буду слишком оригинальным, если скажу, что Мераб пытался до конца избежать этого боя. Не назову его сообразительным, потому что он не смог найти достаточно причин для продления своего чемпионства. По большому счету, он только стал чемпионом и полгода мог бы на этих лаврах почивать. Но Двалишвили как будто пацан с улицы. Его словно взяли на понт: "А, ты боишься? Ну ты же боишься?". Этого хватило, и он начал доказывать всем, что он не боится. Почему-то свое пацанское, мужское поставил выше бизнес-интересов. Ему бы поучиться у своего друга Алджамейна Стерлинга, как можно затянуть чемпионство, насладиться им. Потому что он им пока не насладился. Его поставили к стенке. Касум Касумов из команды Хабиба сказал, что после боя обнародуют слова, которыми руководство убедило Двалишвили выйти на этот бой. Да, руководство UFC все обыграло так, как будто Двалишвили все надоело, и он сам потребовал этот бой, но я уверен, что ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Его вынудили этот бой принять".

"В интересах Умара и его команды провести этот бой сейчас. Во-первых, Двалишвили еще не состоялся как чемпион, он не успел этот статус вкусить, зрители не успели к нему привыкнуть. Если честно, он до сих пор не воспринимается как чемпион. Иногда в голове мысль возникает: "Так он же пояс выиграл". Все до сих пор помнят его шаржи, видео-приколы с О'Мэлли, но все забывают, что после этого он его уверенно победил и получил пояс. В принципе, с Сехудо он хорошо подрался, несколько раз перевел его на настил. Он заложил достаточно прочную основу для своего чемпионства. Мог бы и насладиться. С одной стороны, мне жалко Мераба. Он столько пахал, тренировался и сейчас может потерять этот пояс. А процентов вероятности того, что он потеряет - больше, чем того, что не потеряет. 70 процентов я отдам победе Умара. Двалишвили реально нечего предложить Умару. Перевести в партер он его действительно может, но это будет очень сложно, много сил на это потратит, а еще он не сможет его удержать. Переводя в партер, может сам подставиться под различные удушающие и болевые. Умар может за спину хорошо зайти, мы это видели и по боям с Морозовым и Алмаханом. Он делает это очень быстро, это отдельное искусство в джиу-джитсу, Умар на этом специализируется. Это очень опасное положение, и если Умар закроет замок на животе, то Двалишвили будет совсем плохо, и он быстро выдохнется. Несмотря на высокую функциональную подготовку Двалишвили, в этом бою ему будет очень сложно. Ему придется не только бороться, но и каждый раз сталкиваться с ожесточенным сопротивлением. И, возможно, его тоже переведут".

Махметов не видит чего-то интересного, что Двалишвили смог бы предложить Нурмагомедову в октагоне. Для него яркий фаворит в этом противостоянии - непобежденный Умар.



Есть лишь два маловероятных, но возможных варианта победы Мераба. И они упираются либо в случайное попадание, либо в более рациональное распределение сил и энергии на пять раундов.

"На карточках этот бой очень плох для Мераба, потому что в стойке ему будет очень сложно с высококлассным ударником Умаром. Причем он не просто ударник, он чемпион мира по ММА среди любителей (2016 год, Макао). И мы с Сагиндиком Мекеевым тогда наблюдали за его чемпионством, подходили поздравлять. Ему было тогда 20 лет, и он уже был универсальным бойцом. С тех пор прошло почти девять лет, Умар стал только сильнее, более универсальным. Мне он очень нравится и как человек, очень достойно себя ведет, и как спортсмен. Еще он тренируется в лучшей команде мира. Я разговаривал с его тренером Хавьером Мендесом, когда он недавно приезжал в Астану, и у него тоже нет никаких сомнений в чемпионстве Умара. Поэтому на карточках только какая-то случайность может помешать Умару. Что именно? Мы видели, что Умар, пропустив удар, не очень хорошо его держит. Бекзату Алмахану удалось отправить его в нокдаун. У Мераба есть такой шанс, потому что он может ударить. У него нет супернокаутирующего удара, но зацепить он может. И это, наверное, все. Потому что поймать на прием... мы Мераба редко видим, что он на прием ловит, поймать одноударным нокаутом ему тоже вряд ли получится, завалять в пятираундовом бою - тоже. У Двалишвили есть два варианта: лаки-панч либо передышать Умара в пяти раундах, потому что мы видели, что с Сэндхагеном Умару было сложно, но он перестроился - Хабиб сказал ему работать в стойке, а Умар хорошо слушает свой угол. Там Сэндхаген был на голову выше, у него длиннее руки, а тут, с Двалишвили, Умар будет даже предпочтительнее, он повыше. Этот бой будет для него проще, чем с Сэндхагеном", - считает Махметов.



Целиком интервью с Айдаром Махметовым можете посмотреть на YouTube-канале SauBall ниже. Мы также успели пообщаться о поединке между Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3), а также о потенциальном противостоянии Махачева и казахстанца Шавката Рахмонова (19-0):

Отметим, что бой Двалишвили - Нурмагомедов станет соглавным событием турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. Он пройдет в воскресенье, 19 января, ориентировочно в 09:30 по времени Астаны. На территории Казахстана поединок покажет телеканал Setanta Sports, также трансляция будет доступна по подпискам на сервисах UFC Fight Pass и "Кинопоиск".