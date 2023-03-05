Почти два миллиона долларов. Певец Дрейк обогатился после титульного боя в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 22:16
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Канадский рэпер и актер Дрейк, известный поклонник боевых искусств, выиграл 1,7 миллиона долларов, сделав ставки на поединок UFC между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дрейк поставил 250 тысяч долларов на победу Джонса нокаутом с коэффициентом 5,20, а также еще 250 тысяч на досрочную победу Джонса болевым или удушающим приемом с коэффициентом 6,80.

Однако стоит отметить, что ранее Дрейк неоднократно терпел неудачи в своих ставках на различные спортивные события.

В итоге, Джонс победил Гана удушающим приемом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Его следующим соперником будет бывший чемпион промоушена, Стипе Миочич, на что Джонс уже вызвал его на поединок. В карьере Джонса теперь 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах, а у Гана - 11 побед и два поражения.

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Метки:
UFC

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