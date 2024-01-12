Два экс-чемпиона подерутся на супертурнире UFC 300

Новости спорта MMA UFC
Вчера 16:59
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13 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) состоится супертурнир UFC 300. В его рамках встретятся между собой топовые бойцы, сообщают Vesti.kz.

По информации Ag. Fight, октагон разделят бразилец Дейвесон Фигередо (22-3-1) и американец Коди Гарбрандт (14-5).

Поединок пройдет в лимите легчайшего веса.

Фигередо - бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе.

Гарбрандт - бывший чемпион UFC в легчайшем весе.

Напомним, что UFC 300 возглавит первый в истории промоушена титульный бой между двумя представителями Китая. Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан (24-3) подерется с соотечественницей Янь Сяонань (18-3).

В соглавном бою встретятся полутяжеловесы - чех Иржи Прохазка (29-4-1) и австриец Александр Ракич (14-3).

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