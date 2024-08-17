Друг Рахмонова из UFC устроил драку с топовым бойцом в казино (видео)

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©IG/shavkatrakhmonov94

Топовые средневесы UFC американец Брендан Аллен (24-5) и итальянец Марвин Веттори (19-7-1) устроили драку в США. Это случилось во время турнира лиги PFL, который проходил в Холливуде (Флорида, США), сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Алекса Бегунина, по окончании турнира Веттори, шестой номер рейтинга UFC, находившийся там в роли зрителя, замахнулся на полутяжеловеса UFC Джорджа Токкоса (10-4), но промахнулся. 

После этого в центе внимания оказался легковес Майкл Джонсон (22-19), который растолкал всех прохожих и освободил пространство в центре. В тот момент во все происходящее вмешался один из конкурентов Веттори по дивизиону - Аллен. Он начал драку с "двойки" в центре казино, и, судя по всему, отправил итальянца в нокдаун, так как тот оказался на столе рулетки.

Отметим, что Аллен находится на одну строчку ниже Веттори в рейтинге среднего веса, располагаясь на седьмой позиции. Казахстанские болельщики могут помнить Брендана как друга казахстанца Шавката Рахмонова (18-0). Он даже подарил Аллену свой головной убор, в котором теперь американец выходит на взвешивание и бои.

У 30-летнего Веттори нет анонсированных боев, а 28-летний Аллен должен подраться в конце сентября с четвертым номером рейтинга Нассурдином Имавовым (14-4-0-1).

Президент UFC Дана Уайт уже прокомментировал видео драки. Он отметил, что это, должно быть, лучший поединок вечера на турнире PFL.

Метки:
MMA UFC США Италия Рахмонов Шавкат Казахстан

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