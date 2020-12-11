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Друг Хабиба, "Ковбой" и боец, вызванный Рахмоновым. Кто может быть уволен из UFC вслед за Ромеро и Джонсоном

Президент промоушена обещает большую чистку.

Друг Хабиба, "Ковбой" и боец, вызванный Рахмоновым. Кто может быть уволен из UFC вслед за Ромеро и Джонсоном
Зубайра Тухугов. Фото: Getty Images©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Президент известнейшей бойцовской лиги UFC Дана Уайт недавно сообщил, что в ростере промоушена будет проведена большая чистка. Он заявил, что готов освободить от контрактов и уволить от 60 до 80 бойцов. О некоторых громких уходах из UFC уже стало известно в последние дни, среди них и уход популярного кубинского средневеса Йоэля Ромеро (13-5) и экс-чемпиона организации в этом же дивизионе - Андерсона Силвы (34-11-0-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о спортсменах, которым в скором времени вполне может грозить увольнение из Лиги.

Зачем вообще кого-то увольнять?

Год для UFC выдался нелегким, но именно этот промоушен оставался на самом высоком уровне в трудные месяцы пандемии. Уайт недавно объяснил, что Лиге удается проводить турниры практически еженедельно уже на протяжении 20 лет. Всегда были новые подписания и увольнения, но в этом году промоушеном было представлено большое количество новичков (в том числе из Казахстана), а вот освобожденных от контрактов практически не было. Дана подтвердил, что во время пандемии они не уволили ни одного своего сотрудника и перед всеми выполняли свои финансовые обязанности в полном объеме.

В целом, массовые увольнения в конце года выглядят весьма логичным решением. В этом году проведение турниров осложнялось трудной эпидемиологической ситуацией, а многие бойцы выбывали с поединков за день или даже считанные часы до соревнований из-за положительных тестов на коронавирус. Поэтому в столь ограниченное время, чтобы просто сохранить количество боев на предстоящем ивенте, руководству UFC приходилось на коротком уведомлении подписывать новых бойцов. Вполне возможно, что некоторых из них промоушен вовсе никогда не подписал бы, не будь вынужденных обстоятельств. Новичков больше, чем должно быть, следовательно - ростер уже переполнен. Увольнения - хорошая возможность очистить лучшую Лигу мира от спортсменов, потерявших мотивацию, не знающих зрелища и проигрывающих много боев.

Кто уже покинул UFC?

Несколько недель назад уже покинул промоушен Силва. В конце октября легендарный 45-летний бразилец проиграл в главном поединке вечера Юрайе Холлу (16-9). Это поражение стало для Андерсона третьим подряд. Последняя победа самого доминирующего чемпиона среднего веса в истории UFC датирована февралем 2017 года. В общей сложности Силва выиграл лишь один бой из последних девяти, а до этого у Андерсона была серия из 16 побед в UFC подряд. 



Следом стало известно об уходе другого возрастного средневеса - Ромеро. Звездный Йоэль несколько раз получал титульные поединки, но каждый раз судьба распоряжалась так, что Ромеро приходилось надеяться на следующий раз. Последняя попытка была предоставлена кубинцу в марте этого года. Однако Ромеро проиграл судейским решением чемпиону Исраэлю Адесанье (20-0). Поединок между двумя популярными бойцами был сверхожидаемым, но получился довольно унылым с малым количеством движений и острых атак. Позже Уайт был недоволен выступлением Ромеро в этой схватке. Это поражение стало для Йоэля третьим подряд. Прямо сейчас есть слухи, которые связывают дальнейшую карьеру Йоэля с российскими промоушенами, а известный боец лиги АСА Магомед Исмаилов (16-2-1) уже выразил готовность помериться силами со звездным файтером.



Уже покинул промоушен и нашел себе новую работу известный полутяжеловес Энтони Джонсон (22-6). С 2017 года американец не выступал в ММА, но в этом году заявил о своем возвращении. У бойца все еще был контракт с UFC, но недавно он был расторгнут. Возвращение в UFC не получилось, зато теперь болельщики ждут Энтони в промоушене Bellator, с которым боец уже заключил контракт. 



Известная американка Рэйчел Остович (4-6) имеет большую популярность, но не из-за боев. Многие называют ее самой красивой представительницей в женском ММА, а аудитория Рэйчел в Instagram составляет 769 тысяч подписчиков. Но вот карьера в лучшем промоушене у Остович не задалась. Она проиграла три последних поединка, да и вообще выходила в клетку не так часто - по разу в год. 



Недавно дагестанец Гаджимурад Антигулов (20-8) стал зачинщиком пьяной драки на одной из свадеб. О скандале говорили во всех СМИ, возможно, что именно это и повлияло на его скорое увольнение. С человеком, который был избит братом Антигулова, боец уже помирился (не без помощи старейшин). Но вот из UFC увольнять Антигулова можно было бы смело и без этого случая. Гаджимурад проиграл четыре боя подряд и не выигрывал с мая 2017 года. Вполне обоснованно. 



Кого из известных бойцов могут уволить в ближайшее время?

Будет нелогично говорить тут о малоизвестных бойцах, увольнения которых все равно останутся незамеченными широкой публикой. А вот о более популярных файтерах поговорить можно. Первый из таких - Дональд "Ковбой" Серроне (36-15-0-2). Экс-претендент на чемпионство в легком весе не выигрывает уже на протяжении пяти поединков. Кроме того, уже не в первый раз 37-летний "Ковбой" меняет вес, выступая то в легкой категории, то в полусредней. Ни в одном из дивизионов "Ковбой" уже значительное время не является представителем топ-5. Следующий год Серроне планирует начать в легком весе. Отметим, что ранее казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (13-0) бросил вызов "Ковбою".



Заметно сдал свои позиции экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-6-1). Еще два года назад 38-летний американец был чемпионом в своем дивизионе. Затем его без особых проблем сместил действующий чемпион Камару Усман (17-1). Затем Вудли, который стал больше времени посвящать музыке и своим новым трекам, не дрался больше года. В мае Тайрон вернулся в клетку, в которой разгромно проиграл Гилберту Бернсу (19-3). В сентябре Вудли предпринял попытку реабилитироваться, но был нокаутирован Колби Ковингтоном (16-2). После этого боя Уайт прямым текстом посоветовал Тайрону подумать о завершении карьеры. 



Еще один экс-чемпион в полусреднем весе Робби Лоулер (28-15-0-1) проигрывает на протяжении четырех боев подряд. В последний раз Робби выигрывал в июле 2017 года, а победил он "Ковбоя" Серроне. После этого Лоулер проиграл Рафаэлю Дос Аньосу (30-13), Бену Аскрену (19-2-0-1), Колби Ковингтону и Нилу Мэгни (24-7). 



Весьма сомнительно дальнейшее будущее в UFC у чеченского бойца Зубайры Тухугова (19-5-1). С 2017 года у бойца было достаточно проблем. Сначала он был заподозрен в употреблении допинга и дисквалифицирован американским антидопинговым агентством USADA. В конце 2018 года Зубайра был дисквалифицирован за драку в октагоне после боя своего друга Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Конора МакГрегора (22-4). В ходе известной потасовки после поединка Зубайра оказался в клетке и обменялся ударами с суперзвездой из Ирландии. Спустя почти три с половиной года после проведения предыдущего поединка, в сентябре 2019 года Тухугов вернулся в октагон. Но возвращение получилось неубедительным - Зубайра провел ничейный бой с дебютантом UFC Лероном Мерфи (9-0-1). В феврале 29-летний Тухугов нокаутировал Кевина Агилара (17-4), но в сентябре потерпел поражение от канадца Хакима Даводу (12-1-1), при этом выйдя на бой с перевесом. Две дисквалификации, три года простоя, после которого было проведено три поединка с результатом 1-1-1 (победа, поражение и ничья)... Да и вообще, всего семь боев за семь лет в UFC, среди которых лишь четыре победных. От Тухугова в UFC ожидали большего. Вполне вероятно, что его ждет увольнение.



Может попрощаться с UFC и легендарный полулегковес из Бразилии Жозе Альдо (28-7). Сейчас 34-летний боец спустился в легчайшую весовую категорию, но и это не перезапустило его карьеру. На счету Альдо уже три поражения подряд. В мае 2019 года он проиграл будущему чемпиону в полулегком весе Александру Волкановскому (22-1), после чего спустился на категорию ниже, но и там уступил соотечественнику Марлону Мораесу (23-7-1). Но это поражение многие восприняли неоднозначно, заявив, что по факту Альдо был лучше и заслуживал победы. С этим согласился и Уайт, который дал Жозе шанс подраться в титульном поединке. Но в битве за пояс Альдо был нокаутирован россиянином Петром Яном (15-1). 



Напоследок отметим молдавского "Халка" Иона Куцелабу (15-6-0-1). За последние два года он проиграл в трех поединках из четырех. В этом году 26-летний Ион дрался дважды, в обоих случаях проиграв россиянину Магомеду Анкалаеву (14-1). Дебютировал же в UFC Куцелаба в июне 2016 года. С тех пор представитель Молдовы провел там девять боев, выиграв четыре раза. Среди тех, кого победил Куцелабу - скажем как есть - нет ни одного поистине топового файтера. 



Ранее мы выделили топ-10 самых ярких дебютов года в UFC, выложив видео каждого из них. В списке есть и представители Казахстана.

Фото: Bloodandsweat (1), MMAFighting (2), Fox Sports (3), Getty Images (4), UFC (5, 8), AP (6), Zuffa LLC (7), FightNews.info (9), EssentiallySports (10), MMA Junkie (11)©️

 

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Метки:
MMA UFC Исмаилов Магомед Усман Камару Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор МакГрегор-Нурмагомедов Ян Петр Допинг Дисквалификация Рахмонов Шавкат

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