Агапова, Рахмонов, Чимаев и другие. Видео самых ярких дебютов года в UFC

Димаш Тулегенов

В текущем году промоушен UFC провел много увлекательных турниров в нескольких локациях. Были сложности и перерывы, но узнаваемость бренда только увеличилась. Особую роль сыграли и новички лиги. Корреспондент Vesti.kz собрал топ-10 лучших дебютов в UFC в 2020 году.



Этот год для организации стал особенным. В то время, когда почти весь спорт остановился из-за коронавируса, именно ей удалось вернуть бойцов в клетку. Большую роль в этом сыграл президент промоушена Дана Уайт, который арендовал для безопасного проведения турниров целый остров в Абу-Даби (ОАЭ).

Из-за постоянных тестирований на коронавирус и сложной эпидемиологической обстановки в целом многие поединки срывались во время завершающей стадии подготовки. Этим и объясняется большое количество дебютантов UFC в этом году, многие из которых выходили на замену в самый последний момент. Но, как показывает практика, замена - не значит "жалкое подобие". Многие из новичков лучшей лиги мира заявили о себе в промоушене очень громко. Пройдемся по списку:



10. Джордан Лавитт (США, 8-0)



25-летний непобежденный легковес начал свой путь в UFC с победой нокаутом, но далеко не самым обычным. На 22-й секунде поединка он отправил соперника спать слэмом.







9. Модестас Букаускас (Литва, 11-3)



26-летний боец полутяжелой весовой категории дебютировал в июле, нокаутировав своего оппонента в самой концовке первого раунда. После пропущенных ударов локтями в голову его соперник просто не смог прийти в себя.







8. Фил Хоус (США, 9-2)



31-летний средневес выступил на номерном турнире в октябре. Ему хватило 17 секунд, чтобы решить все вопросы со своим оппонентом.







7. Адриан Яниз (США, 12-3)



Представитель легчайшего дивизиона дебютировал в конце октября. 27-летний боец отправил своего противника в нокаут уже в первой пятиминутке.







6. Саша Палатников (Гонконг, 6-2)



О первом бойце из Гонконга мы писали подробнее здесь. В ноябре он вышел в клетку в статусе андердога, но сумел не только выдержать тяжелейший первый раунд, но и досрочно победить своего соперника.







5. Герберт Бернс (Бразилия, 11-3)



Младший брат топового полусредневеса Гилберта Бернса (19-3). Герберт выступает в полулегком весе и дебютировал в UFC в январе, нокаутировав коленом экс-чемпиона лиги М-1 Global Нейта Ландвера.







4. Иржи Прохазка (Чехия, 27-3-1)



28-летний полутяжеловес дебютировал в июле на Бойцовском острове. Уже во втором раунде Прохазка сотворил одну из главных сенсаций турнира, жестко нокаутировав топового файтера Волкана Оздемира (17-5). Благодаря этой победе Прохазка мгновенно оказался в рейтинге главных претендентов на пояс.







3. Мария Агапова (Казахстан, 9-2)



Агапова дебютировала в UFC в начале лета. В стартовом бою она победила досрочно уже в первом раунде. По итогам поединка Агапова получила бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.







2. Шавкат Рахмонов (Казахстан, 13-0)



Рахмонов провел похожий бой. Он также победил в первом раунде с помощью сабмишена. Более опытный и именитый соперник не справился с захватом казахстанского проспекта полусреднего веса.







1. Хамзат Чимаев (Швеция, 9-0)



Шведский чеченец Чимаев подписал контракт с UFC в июле. Он дебютировал в промоушене с доминирующей победы, нанеся больше сотни ударов по сопернику, а в ответ пропустив лишь два. Но еще больше заставила всех говорить о Чимаеве его решительность. Сразу же после боя Хамзат попросил Уайта дать ему еще один бой, который файтер получил спустя десять дней. Во втором бою Чимаев также уничтожил своего соперника. Спустя пару месяцев 26-летний полусредневес провел свой третий бой в лиге, с первого же удара отправив противника в нокаут.



Первый бой:







Второй бой:







Третий бой



