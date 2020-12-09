Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Агапова, Рахмонов, Чимаев и другие. Видео самых ярких дебютов года в UFC

Вспомним и насладимся вновь.

Агапова, Рахмонов, Чимаев и другие. Видео самых ярких дебютов года в UFC
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
0

В текущем году промоушен UFC провел много увлекательных турниров в нескольких локациях. Были сложности и перерывы, но узнаваемость бренда только увеличилась. Особую роль сыграли и новички лиги. Корреспондент Vesti.kz собрал топ-10 лучших дебютов в UFC в 2020 году.

Этот год для организации стал особенным. В то время, когда почти весь спорт остановился из-за коронавируса, именно ей удалось вернуть бойцов в клетку. Большую роль в этом сыграл президент промоушена Дана Уайт, который арендовал для безопасного проведения турниров целый остров в Абу-Даби (ОАЭ).

Из-за постоянных тестирований на коронавирус и сложной эпидемиологической обстановки в целом многие поединки срывались во время завершающей стадии подготовки. Этим и объясняется большое количество дебютантов UFC в этом году, многие из которых выходили на замену в самый последний момент. Но, как показывает практика, замена - не значит "жалкое подобие". Многие из новичков лучшей лиги мира заявили о себе в промоушене очень громко. Пройдемся по списку:

10. Джордан Лавитт (США, 8-0)

25-летний непобежденный легковес начал свой путь в UFC с победой нокаутом, но далеко не самым обычным. На 22-й секунде поединка он отправил соперника спать слэмом.



9. Модестас Букаускас (Литва, 11-3)

26-летний боец полутяжелой весовой категории дебютировал в июле, нокаутировав своего оппонента в самой концовке первого раунда. После пропущенных ударов локтями в голову его соперник просто не смог прийти в себя.



8. Фил Хоус (США, 9-2)

31-летний средневес выступил на номерном турнире в октябре. Ему хватило 17 секунд, чтобы решить все вопросы со своим оппонентом.



7. Адриан Яниз (США, 12-3)

Представитель легчайшего дивизиона дебютировал в конце октября. 27-летний боец отправил своего противника в нокаут уже в первой пятиминутке.



6. Саша Палатников (Гонконг, 6-2)

О первом бойце из Гонконга мы писали подробнее здесь. В ноябре он вышел в клетку в статусе андердога, но сумел не только выдержать тяжелейший первый раунд, но и досрочно победить своего соперника. 



5. Герберт Бернс (Бразилия, 11-3)

Младший брат топового полусредневеса Гилберта Бернса (19-3). Герберт выступает в полулегком весе и дебютировал в UFC в январе, нокаутировав коленом экс-чемпиона лиги М-1 Global Нейта Ландвера



4. Иржи Прохазка (Чехия, 27-3-1)

28-летний полутяжеловес дебютировал в июле на Бойцовском острове. Уже во втором раунде Прохазка сотворил одну из главных сенсаций турнира, жестко нокаутировав топового файтера Волкана Оздемира (17-5). Благодаря этой победе Прохазка мгновенно оказался в рейтинге главных претендентов на пояс.



3. Мария Агапова (Казахстан, 9-2)

Агапова дебютировала в UFC в начале лета. В стартовом бою она победила досрочно уже в первом раунде. По итогам поединка Агапова получила бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.



2. Шавкат Рахмонов (Казахстан, 13-0)

Рахмонов провел похожий бой. Он также победил в первом раунде с помощью сабмишена. Более опытный и именитый соперник не справился с захватом казахстанского проспекта полусреднего веса.



1. Хамзат Чимаев (Швеция, 9-0)

Шведский чеченец Чимаев подписал контракт с UFC в июле. Он дебютировал в промоушене с доминирующей победы, нанеся больше сотни ударов по сопернику, а в ответ пропустив лишь два. Но еще больше заставила всех говорить о Чимаеве его решительность. Сразу же после боя Хамзат попросил Уайта дать ему еще один бой, который файтер получил спустя десять дней. Во втором бою Чимаев также уничтожил своего соперника. Спустя пару месяцев 26-летний полусредневес провел свой третий бой в лиге, с первого же удара отправив противника в нокаут.

Первый бой:



Второй бой:



Третий бой

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Агапова Мария в UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
7 декабря
17:21
Единоборства

Победу казахстанца аннулируют? Президент новой лиги Хабиба пересмотрит результат боя на турнире EFC 30
7 декабря
12:15
Единоборства

Первооткрыватель и кровавая заруба. Как казахстанские бойцы выступили на дебютном турнире промоушена Хабиба
6 декабря
14:56
Единоборства

Американский боец редким приемом нокаутировал соперника в дебютном поединке в UFC
6 декабря
14:29
Единоборства

Красотка из UFC опубликовала откровенное фото в Instagram
5 декабря
15:00
Единоборства

Кубинский ветеран UFC и четырежды претендент на титул отчислен из промоушена
5 декабря
09:30
Единоборства

Хабиба номинировали на звание главной спортивной звезды года
5 декабря
00:43
Единоборства

Казахстанец, который может попасть в UFC, проиграл нокаутом в первом раунде на турнире Хабиба
4 декабря
22:50
Единоборства

Четвертый казахстанец одержал победу на турнире новой лиги EFC и посвятил ее отцу Хабиба
4 декабря
22:28
Единоборства

Победный бой казахстанца в новой лиге Хабиба могут пересмотреть из-за протеста соперника
4 декабря
21:52
Единоборства

Казахстанский файтер выиграл в "кровавой бойне" на турнире Хабиба
4 декабря
19:46
Единоборства

Вошел в историю! Казахстанец стал победителем первого боя новой лиги Хабиба
4 декабря
12:56
Единоборства

Его не было дома. Боец UFC был дисквалифицирован на полгода по очень редкой причине
3 декабря
14:34
Единоборства

Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе
3 декабря
11:58
Единоборства

Огромный разрыв. Стал известен фаворит в бою Морозова против брата Хабиба
2 декабря
18:28
Единоборства

"Был рад, когда первый бой сорвался". Хабиб - о поединке своего брата против Морозова
2 декабря
18:06
Единоборства

"100 миллионов долларов - вот что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон
2 декабря
17:46
Единоборства

"Два из них точно состоятся в Казахстане". Хабиб - о количестве и месте проведения своих турниров
2 декабря
17:28
Единоборства

"Мы откроем залы в Нур-Султане и Алматы". Хабиб Нурмагомедов озвучил новые планы
2 декабря
16:24
Единоборства

Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба
2 декабря
12:32
Единоборства

"Смотрят так, будто подраться хотят". Рахмонов о популярности после дебюта в UFC, Чимаеве и следующем сопернике
1 декабря
23:45
Единоборства

Названы новые сроки дебюта Армана Оспанова в UFC
1 декабря
09:10
Единоборства

"Заслуга наших батыров". Маркабаев - об интересе к казахстанцам в ММА и бое против брата небитого бойца UFC
30 ноября
20:27
Единоборства

Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?
30 ноября
13:57
Единоборства

Целый год без боев. Казахстанец Морозов, Забит, Яквинта и другие звезды UFC, не выходившие в октагон в 2020-м
30 ноября
11:28
Единоборства

"Почувствуешь, кто такие казахи". Жумагулов сделал заявление перед вторым боем в карде у МакГрегора в UFC
29 ноября
15:28
Единоборства

Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке
28 ноября
20:35
Единоборства

Хабиб за миллион долларов выкупил промоушен. Там дерется чемпион из Казахстана
27 ноября
22:11
Единоборства

Главный мерзавец UFC неудачно пошутил о Борате и рассказал о желании приехать в Казахстан
27 ноября
14:32
Единоборства

Шесть причин, почему казахстанские бойцы UFC не интересны на большой арене
26 ноября
23:58
Единоборства

Красотка из UFC взбудоражила подписчиков откровенным фото в Instagram
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика