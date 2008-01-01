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Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 01:45
1 2,12 X 3,76 2 3,58
Сампдория Милан 23:30
1 6,05 X 4,44 2 1,6
Лацио Брешиа 23:30
1 1,144 X 10 2 21
Удинезе Лечче 23:30
1 2,325 X 3,78 2 3,104
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,52 X 4,68 2 6,9
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,39 X 3,62 2 3,11
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,3 X 4,38 2 1,59
Торино Рома 01:45
1 5,25 X 4,48 2 1,66
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,38 X 4,58 2 7,4
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 1. Бургос - Бургос (157 km) 17:00
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
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