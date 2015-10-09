"Он не может". Казах столкнулся с дерзким выпадом от друга Чимаева перед боем

В эту пятницу, 17 июля, в Алматы состоится бойцовский турнир российской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) - ACA 205. В предварительном карде ивента зрителей ждёт увлекательное противостояние в полулёгком весе - казахстанец Багдос Олжабай (17-5) перед родной публикой подерётся с непобеждённым россиянином Шамилем Басаевым (7-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом столкновении.

29-летний Олжабай с 2024 года выступает в лиге АСА. После двух побед решением он проиграл в третьем поединке опытному Жоре Айвазяну единогласным решением. Что касается 23-летнего Басаева, то чеченский файтер - воспитанник АСА. В трёх боях под эгидой основной лиги он одержал три победы - две решением и одну нокаутом.

Олжабай готов вернуться на победную тропу

Багдос не выступал с января, когда на АСА 199 проиграл Айвазяну. Теперь он возвращается в клетку на турнире в Алматы, где постарается вернуться на победный путь при своих соотечественниках.

Дополнительная мотивация Олжабая в том, чтобы стать первым бойцом, которому удастся остановить перспективного одноклубника Хамзата Чимаева. Он уже высказался на этот счёт, но получил ответ от соперника:

Олжабай: "Мне интересно становиться первым, кто наносит соперникам поражение". Басаев: "Сначала дойди до финального гонга, потом поговорим".

Непобеждённый Басаев уверен в своей победе

Сам Шамиль не сомневается, что ему по силам победить Багдоса. И это несмотря на то, что у него меньше опыта, и что ему придётся драться на чужой территории.

"Про соперника знаю всё - от А до Я изучили его. Я не думаю, что у него против меня есть какие-то сильные стороны, я готов на все 100 процентов. Багдос - топ-14 в нашем рейтинге, поэтому он меня приблизит к титульной гонке. Нам нужны топы, большие вызовы, поэтому Багдос в самый раз будет. Соперник хороший, крепкий. Не скажу, что моё место занимает в рейтинге, моё место тут (изображает пояс на талии). Он не может меня выиграть. У меня вообще ни одной слабой стороны. У меня есть борьба, ударка - на голову выше, партер - на голову выше, джиу-джитсу - на голову выше, выносливость - на голову выше. Что у него лучше? Лучше у него болельщики. Но казахи наши братья, поэтому чисто спортивный интерес, закатим зрелищный бой - с моей стороны точно будет. Так что братьев-казахов порадуем", - сказал Басаев.

Шамиль дерётся на профессиональном уровне с лета 2023 года, и за три года добыл семь побед в семи поединках. Для него это будет лишь второй бой за пределами России - до этого он провёл один поединок в Дубае (ОАЭ).

В общем, это будет яркое противостояние, где оба бойца постараются доказать своё превосходство. Безусловно, Басаев молод, голоден и опасен, но у Олжабая есть большой опыт битв с сильными соперниками, а домашние трибуны будут гнать его вперёд.

Поединок Олжабай - Басаев значится восьмым в очереди в предварительном карде АСА 205. Ивент начнётся в 18:00 по казахстанскому времени.

Добавим, что всего на этом ивента выступят семь казахстанских бойцов, а о самом громком поединке мы рассказали в нашем материале:

"Ответишь за базар": казахстанец оказался в эпицентре конфликта перед важным поединком

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