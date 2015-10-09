"Ответишь за базар": казахстанец оказался в эпицентре конфликта перед важным поединком

В пятницу, 17 июля, в Алматы состоится бойцовский турнир лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) - ACA 205. Одним из самых жарких противостояний этого ивента станет поединок между опытным казахстанцем Артёмом Резниковым (26-11) и восходящей звездой из Азербайджана Зауром Гаджиевым (13-5). Корреспондент Vesti.kz - о конфликте между спортсменами, который уже давно перешёл в личное.

Этот бой был анонсирован ещё в мае - Резников и Гаджиев разделят клетку в третьем поединке главного карда алматинского ивента. Для Артёма это будет домашний турнир, а для Гаджиева возвращение в город, в котором он одержал дебютную победу в лиге АСА в сентябре прошлого года.

В Казахстан едет один из главных скандалистов АСА

Гаджиев является одним из самых скандальных бойцов российской лиги. Он дебютировал в ней всего десять месяцев назад, но за это время успел нажить врагов. Уже несколько раз у него возникали громкие конфликтные ситуации и столкновения с другими бойцами, а количество заочных "обменов любезностями" посредством соцсетей сосчитать практически невозможно.

Конфликт между Резниковым и Гаджиевым тоже зародился неслучайно. Казахстанскому бойцу было неприятно видеть со стороны, как обращается к своим коллегам молодой азербайджанец, поэтому он изъявил желание разделить октагон с Зауром. Как оказалось, Гаджиев тоже был не против. В конце апреля у них возник диалог в соцсетях:

Гаджиев: "Артём, пришло время отвечать за базар. Гордеев травмирован. Принимай бой на июль. Я покажу тебе твоё законное место". Резников: "Увидимся 17 июля - там всё и решим. Сделаю тебя скромнее. Это тебе не Поп-ММА, так что со словами поаккуратнее - а то бой может начаться раньше, чем ты дойдёшь до клетки". Гаджиев: "Газ Резникова только в интернете наблюдается. АСА, мою позицию знаете. Давайте дружно уговорим Шрэка выйти со мной в клетку в Казахстане, а там я ему инвалидность организую". Резников: "Сначала вес научись держать, чемпион клавиатуры. Хорошо, что хотя бы в 84 (килограммов) меня не зовёшь. До боя три месяца - могу пойти навстречу: не в 70, а в 74. Если за это время не сможешь сделать 74 - не позорься, иди в сумо".

Уже после анонса поединка Заур сделал заявление, в котором сказал, что для него будет честью "поставить финальную точку в карьере Резникова".

Они чуть не сорвали бой и хотели подраться на интервью

За несколько недель до поединка бойцы пришли ответить на вопросы в рамках выпуска на YouTube-проекте "ХукВам". Встреча лицом к лицу после взаимных оскорблений в соцсетях и жарких дискуссий в "личке" ожидаемо получилась напряжённой. Раз за разом их пришлось разнимать, чтобы не дать подраться до официального поединка.

Были взаимные обвинения, оскорбления, где-то тонкий троллинг. И всё это сопровождалось напряжением, где всё чуть ли не искрилось. Уже на второй минуте бойцов пришлось успокаивать.

Гаджиев: "Ты сегодня за всё ответишь, за весь свой базар". Резников: "Ты ответишь за базар! В смысле?! Ты чё хотел?!". ---- Гаджиев: "Я руководство уважаю, поэтому я приехал. Я по твоей шее 100 процентов сегодня надаю". Резников: "Ты по шее надаёшь?! Ты пойдёшь спать! Ты кого ребёнком, щегол, называешь?! За базаром своим следи!".

Гаджиев: "Для меня кажется реально абсурдным здесь сидеть и с ним о чём-то говорить. Давай сначала мы с тобой выйдем". Резников: "Давай, пойдём, по разу выскочим и всё решим!". ---- Гаджиев: "Ты не будешь так меня оскорблять. За это пойдёт ответ, последствия будут, я тебе говорю!". Резников: "Ты о чём говоришь?! Я тебя сначала в бою уроню, а потом после боя ещё зайду и добью!".

Спустя несколько минут пришлось бойцов успокаивать ещё раз:

Несмотря на желание интервьюеров раскрыть суть конфликта и поведать о его хронологии, бойцы не давали друг другу в полной мере раскрыть своё видение ситуации.

Кто-то начинал что-то рассказывать, в какой-то момент соперник перебивал говорящего и начинал что-то дополнять или опровергать, и в дальнейшем это вело к перепалке и новым эмоциям.

Гаджиев: "После сегодняшнего дня ты не будешь так писать. Я тебе клянусь, что не будешь!". Резников: "Буду! Ещё раз ты мне напишешь - я тебе отвечу в три раза сильнее". Гаджиев: "Я тебя покалечу". Резников: "Ты не покалечишь, ты покалечишься".

Скриншоты переписки Гаджиева и Резникова

В середине 48-минутного интервью бойцы уже готовы были забыть обо всех договорённостях, покинуть студию и подраться на улице. Пришлось вмешиваться в ситуацию вновь.

Резников: "Я уже всё, не могу. Ты нормально разговаривай!". Гаджиев: "Э, пошли подерёмся". Резников: "Пошли, нах**!".

Резников: "А чё говорить? Человека можешь оскорблять, давать оценку, а сам не отвечать за свои слова. Ну не надо так говорить, Заур, прекращай". (в этот момент Заур неожиданно вскакивает со своего кресла и пытается ударить Резникова - их разводят в разные стороны). Гаджиев: "Дайте нам, выйдем, хотя бы минуту зарубимся". Резников: "Смело. В *опу этот бой, нах** это надо?!".

Чуть позже нервы откровенно сдали у Гаджиева, который хотел неожиданно ударить Резникова ногой.

В конце интервью Артём и Заур провели дуэль взглядов, которая тоже едва не обернулась дракой. В этом эпизоде нервы сдали уже у Резникова, который не потерпел насмешек в свой адрес:

За Резникова - опыт, за Гаджиева - молодость

Это будет столкновение двух бойцов, которые находятся на разных этапах карьеры. Резников в деле уже много лет, он проходил путь от серии из пяти поражений до подписания в одну из сильнейших лиг мира, где в итоге добирался до звания одного из самых топовых легковесов, а затем вновь сталкивался с серьёзными неудачами и нокаутами.

Гаджиев же очень неплохо начал в АСА, одержав две победы, и он очень "голосистый", притягивает внимание фанатов и общественности. Да, Заур молод, но он пока не проявлял себя на столь крупной арене против больших мастеров, хотя побеждал казахстанца Магомеда Кабардиева техническим нокаутом. Но всё равно послужной список Артёма куда более весомый.

Особую роль сыграет и эмоциональная составляющая вокруг поединка. В каком психологическом состоянии выйдут в клетку бойцы? Не перегорят ли они раньше времени? Не допустит ли кто-то фатальную ошибку из-за переизбытка эмоций и агрессии? В этом поединке всё могут решить даже такие детали.

А ещё важным фактором будет место проведения боя. Всё-таки Резников уже много лет живёт в Алматы, он считает этот город своим домом, как и родной Риддер. Многие болельщики будут поддерживать его, причём даже нейтральные, так как из-за многочисленных конфликтов с разными коллегами по цеху Гаджиев оттолкнул от себя некоторых зрителей. Но и азербайджанские фанаты тоже ожидаются, пусть и не в таком крупном количестве.

Будет ли Резников чувствовать себя легче от фактора домашнего боя, или же это станет для него дополнительной ответственностью? Как это повлияет и на Гаджиева? Вопросов много, поэтому дать прогноз на этот поединок очень и очень сложно. Это далеко не рядовой бой, в котором всё решают исключительно бойцовские навыки спортсменов, пусть они и будут иметь важное значение.

Отметим, что всего на АСА 205 в Алматы состоятся 15 противостояний. В карде также выступят другие казахстанцы:(13-5), Жасулан Акимжан (11-4),(12-3),(17-5),(18-7) и(17-7).

Фото: кадр из видео YouTube-канала "Sport24: Культура бития"

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