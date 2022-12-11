С досрочной победы дебютировал самый молодой боец в истории UFC

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©instagram.com/ufc

Самый молодой боец в истории UFC 18-летний американец Рауль Росас-младший, выступающий в легчайшей весовой категории, успешно дебютировал в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США) он встречался с 29-летним соотечественником Джеем Перрином, которого победил удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом Росас-младший отпраздновал первую викторию в сильнейшей лиге мира, куда он попал в сентябре этого года после победы в Претендентской серии Даны Уайта. На момент подписания контракта с лигой ему было 17 лет.

Что касается Перрина, то он дебютировал в UFC в начале года, а это поражение стало для него уже третьим.

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Метки:
UFC

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