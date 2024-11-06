Дональд Трамп обратился к следующему сопернику Рахмонова в UFC

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4) за поддержку, передают Vesti.kz.

Ранее Усман написал в соцсетях:

"Выросший демократом и начавший понимать состояние политики за последние несколько десятилетий, я знаю, как я хочу жить и как я хочу растить свою семью".

Трамп ответил:

"Великая честь от великого бойца. Спасибо!".

Напомним, в США проходят выборы президента. Трамп является кандидатом от Республиканской партии. Камала Харрис - от Демократической партии.

По мнению действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3), Усман следующий бой может провести с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0).

Мухаммад и Рахмонов должны были встретиться 7 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 310. Однако Белал снялся с боя из-за травмы. Теперь матчмейкеры находятся в поиске нового главного поединка.