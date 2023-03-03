Джефф Нил грозится побить Шавката Рахмонова: Посмотрим, как фанаты отреагируют

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:26
©Кадр из видео

Боец из США Джефф Нил (15-4) рассчитывает на победу в бою с Шавкатом Рахмоновым. Об этом он заявил на пресс-конференции перед боем в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz

Также американец высказался о хайпе вокруг небитого казахстанского файтера.

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- Джефф, ты бился со многими ветеранами и сейчас ты бьешься с восходящим бойцом, вокруг которого много хайпа. Насколько большой это будет победой? Особенно, если ты сможешь его финишировать.

- Это будет большой-большой победой. Я думал, победа над Висенте Луке была большой. Посмотрим, как фанаты отреагируют, когда я побью Шавката. Надеюсь, они не будут говорить, что он был переоценен, как Луке, когда я побил его.

- Мы знаем, что у тебя были проблемы со здоровьем, но, вроде как, они позади. Скажи, увидим ли мы твою финальную форму и идеальный ли это поединок, чтобы продемонстрировать ее? 

- Что касается проблем со здоровьем, они были давным-давно. Я думаю, что все это уже в прошлом. Я бы не сказал, что это моя финальная форма, потому что я расту, учусь, становлюсь лучше с каждым боем. В этом поединке я покажу новые навыки, докажу, что я расту из боя в бой. И что однажды я стану чемпионом. 

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта в основном карде турнира UFC 285 Рахмонов проведет бой с американцем Джеффом Нилом (15-4). Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Подробности можно прочитать здесь

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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