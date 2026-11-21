Сегодня, 21 ноября, свой пятый поединок в UFC проведёт казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (12-2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции боя с его участием.

29-летний Нургожай встретится с американским дебютантом UFC Аликом Лоренцем (8-2) на турнире в Дохе (Катар).

Они выйдут в октагон вторыми в рамках предварительного карда. Ориентировочное время начала их боя - 20:20 по казахстанскому времени.

В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на UFC Fight Pass.

Напомним, что это будет первый поединок Нургожая после подписания нового контракта с UFC. На данный момент у него серия из двух побед, благодаря которой он закрыл неудачный старт карьеры в лиге из двух поражений.

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