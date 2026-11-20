В предстоящем поединке на турнире UFC в Дохе (Катар) есть все шансы увидеть третью подряд победу казахстанца Дияра Нургожая (12-2) в американском промоушене. Такого мнения придерживается эксперт и комментатор Арман Абдрахманов, который поделился с Vesti.kz прогнозом на бой.

29-летний полутяжеловес Нургожай в своём пятом поединке в UFC встретится со своим ровесником из США - дебютантом лиги Аликом Лоренцем (8-2). Их прототивостояние значится вторым в очереди в предварительном карде.

Нургожай - Лоренц: бой завершится досрочной победой?

Абдрахманов видит преимущество у Дияра. Во-первых, в опыте, а во-вторых, в универсализме. Но при этом отмечает, что казахстанцу следует избегать ненужных разменов ударами, так как Лоренц тоже опасен в стойке.

"На мой взгляд, Нургожай подходит к этому бою фаворитом. Но недооценивать Лоренца точно не стоит. У американца восемь побед и два поражения, причём все свои победы он одержал досрочно. Это достаточно опасный ударник с хорошей мощью и преимуществом в размахе рук. Тем не менее, я бы отдал предпочтение Дияру. У него больше опыта выступлений на высоком уровне, в том числе в UFC. К тому же Нургожай достаточно универсальный боец, который может работать в разных стилях и создавать проблемы соперникам не только в стойке. Думаю, для Дияра главное не ввязываться в ненужные размены и грамотно использовать свои сильные стороны. Если он сможет навязать свой темп и не позволит Лоренцу поймать себя на встречном ударе, то у него хорошие шансы забрать этот бой. Мой прогноз: победа Нургожая, скорее всего досрочно", - цитируют слова Абдрахманова Vesti.kz.

Напомним, что экс-чемпион лигиНургожай имеет рекорд 2-2 в UFC. Он выиграл два последних поединка, а теперь проведёт первый бой по новому контракту с лучшим промоушеном мира.

Ранее другой эксперт из Казахстана высказался о поединке Алмабаев - Хоригучи, который пройдёт в этом же карде. Подробности читайте по ссылке.

Противостояние Нургожай - Лоренц пройдёт ориентировочно в 20:25 по казахстанскому времени в субботу, 21 ноября. Более подробная информация доступна ниже:

Два казаха на турнире UFC Qatar: во сколько их поединки и где смотреть прямую трансляцию?

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