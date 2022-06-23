"Дивизион в хороших руках". Что думают фанаты со всего мира о Шавкате Рахмонове

Автор: Димаш Тулегенов

Накануне на YouTube-канале UFC было опубликовано видео Rise of Shavkat Rakhmonov, в котором были показаны все финиши казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) в промоушене. За 13 часов это видео собрало более 14 тысяч просмотров и 500 комментариев. Корреспондент Vesti.kz цитирует наиболее интересные высказывания фанатов со всего мира.

Large-Arsed Superman: "Приятно видеть, что Шавката стали больше продвигать. Он сто процентов будет бороться за звание чемпиона в полусреднем весе".

FreZzeSimOn: "Чувак безумно талантлив и невероятно хорошо подготовлен, посмотрим, как он выступит против соперников более высокого уровня. Определенно, у него есть потенциал, чтобы однажды стать чемпионом".

Brandon Santoso: "Нил Мэгни станет самым сложным соперником в его карьере и проверит, готов ли этот парень к элите дивизиона. На протяжении долгого времени он был очень впечатляющим на уровне соперников, с которыми ему приходилось сталкиваться. Посмотрим, как он проявит себя в это воскресенье".

Mitchell Barletta: "Сто процентов финишей - это безумие!".

Swifty: "Однажды бой Шавкат - Хамзат должен состояться".

Miguel Gutierrez: "Будущее полусреднего дивизиона в хороших руках".

Sarcastic Genius: "Я действительно не вижу мира, в котором у Мэгни было бы что противопоставить ему".

NBA Monta74: "Хочу видеть его в игре UFC 4".

Sip Sip: "Забит ушел, но у нас все еще есть Шавкат".

Roach Man Cam: "Самый недооцененный боец дивизиона".

Напомним, что уже в воскресенье, 26 июня, Рахмонов подерется в соглавном событии UFC Vegas 57 против американца Нила Мэгни (26-8).

Фото: UFC©️