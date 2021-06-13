Диаз едва не вырубил Эдвардса на последней минуте, но проиграл бой за титул претендента на пояс в весе Рахмонова

29-летний англичанин Леон Эдвардс одержал победу над одним один из самых популярных бойцов UFC - 36-летним американцем Нейтом Диазом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 263 в Глендейле (Аризона, США).

Поединок прошел в полусреднем весе и стал первым, который не возглавляет номерной турнир и не является титульным, но состоит из пяти раундов. Первые два прошли в основном за преимуществом Эдвардса. В третьем он нанес Диазу сечки.

Американец был залит кровью, но это, кажется, наоборот подхлестнуло его на попытки переломить ход боя, а рефери разрешил ему выйти на четвертую пятиминутку.

Выиграть по очкам Дияз уже не мог и он попытался финишировать соперника. Он почти вырубил Эдвардса на последней минуте - у того подкашивались ноги, но удалось спасись.

В итоге после пяти раундов Эдвардс был признан лучшим судейским решением со счетом 4:1 по раундам. Он не проигрывал с декабря 2015-го года и продлил свою победную серию до девяти поединков.

Диаз же до этого провел два боя в 2019-м году и не выходил в клетку более полутора лет. В предыдущем бою он уступил Хорхе Масвидалю и нынешнее поражение стало для него вторым подряд.

Одержав победу, Эдвардс стал претендентом на пояс в весе казахстанца Шавката Рахмонова.

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