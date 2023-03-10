"Дерись с Шавкатом". Фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:41
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/colbycovmma

Фанаты казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова не перестают атаковать американца Колби Ковингтона на его странице в Instagram, сообщают Vesti.kz.

Как известно, Рахмонов после победы над Джеффом Нилом бросил вызов Ковингтону.

Под одним из постов, совершенно не касающимся Рахмонова, казахстанские болельщики оставили множество комментариев:

"Шавкат, вперед"

"Казахстан"

"Шавкат Рахмонов - чемпион"

"Колби, если ты не хочешь встретиться с Шавкатом, отпусти его. Если ты пытаешься быть честным, то ответь на его вызов как можно скорее. Я думаю, что казахстанский боец готов к бою"

"У тебя нет шансов, Колби, против Шавката, прими бой, будь мужчиной"

"Дерись с Шавкатом"

А один из пользователей под ником eray.kerimolu оставил такое сообщение: 

"Здесь, только чтобы увидеть все эти флаги Казахстана"

Ковингтон со своей стороны пока никак не отреагировал.

Впрочем, можете сами ознакомиться с этими комментариями под постом, опубликованным ниже.

Напомним, что благодаря этому успеху Рахмонов улучшил свое положение в рейтинге полусредневесов UFC, поднявшись с девятого места на шестое. Нил в свою очередь потерял одну позицию, опустившись на восьмую строчку. Ковингтон идет вторым в этом дивизионе.

Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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