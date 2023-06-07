Дана Уайт сообщил новые подробности возвращения Конора МакГрегора в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:25
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Глава промоушена UFC Дана Уайт анонсировал возвращение ирландского бойца Конора МакГрегора в октагон, передает корреспондент Vesti.kz.

Конор в последний раз бился в июле 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье - тогда Макгрегор сломал левую ногу в конце первого раунда.

"Это бизнес, в котором мы работаем. Здесь возможно все. Вы, ребята, не знаете многого о том, что происходит за кулисами, и как трудно организовать все эти бои.

Конор позвонил мне пару дней назад, поблагодарив за первый эпизод TUF. Он признался, что счастлив быть его частью. Думаю, что он почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Единственное, что вы, ребята, должны понять, так это то, насколько у этого малыша много денег. Он как Хабиб. Эти ребята получили кучу бабла, и теперь трудно заставить их вернуться обратно", – заявил президент UFC Дана Уайт.

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Сейчас он принимает участие в шоу The Ultimate Fighter (TUF), где вместе с Майклом Чендлером выступает в роли тренеров, бойцов которые борются за контракт с UFC. По окончании сезона свои поединки проведут и МакГрегор с Чендлером.

 

 

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Метки:
МакГрегор Конор

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