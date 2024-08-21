Дана Уайт обозвал тупицей первого номера UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:28
©Кадр из видео

Глава UFC Дана Уайт обрушился с критикой на грузинского бойца американского промоушена Мераба Двалишвили (17-4), передают Vesti.kz.

Боец разозлил Уайта тем, что выложил в соцсетях фото рассечения над глазом, полученного на тренировке.

"Наши парни - такие тупицы, это просто новый уровень невероятного. В боксе, если что-то случается, это не выходит наружу. А у нас не могут терпеть, сразу выкладывают в соцсети. Это маленькое рассечение, но это надо было опубликовать", - заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Двалишвили занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC. Он вернется в октагон 15 сентября, когда в главном событии турнира UFC 306 в Лас-Вегасе (США) подерется с чемпионом дивизиона американцем Шоном О'Мэлли (18-1).

Метки:
UFC MMA Грузия

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