Дамир Исмагулов выступил с заявлением после пятой победы в UFC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в легком весе, опубликовал пост в соцсетях, отметив непростую подготовку к пятому бою в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) он решением одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе, тем самым доведя победную серию в лучшей лиге мира до рекорда 5-0.

"Эмоции стихли, поэтому хотелось сказать бы пару слов. Это была тяжелая подготовка не без определенных трудностей, но удалось выиграть в упорном бою! Хотел бы поблагодарить всех причастных людей на этом пути, думаю, они знают об этом и скажу им лично при встрече, большое спасибо Tiger Muay Thai, где я провел первый этап подготовки, моим менеджерам за работу, также огромное спасибо American Top Team и всем тренерам, которые работали со мной! Всем тем, кто болеет и переживает за меня, Рахмет, скоро вновь войдем в клетку. Поездка была интересной, но всему свое время, а сейчас пора возвращаться домой и побыть с родными", - написал он в Instagram.

Отметим, для Исмагулова это был первый бой в главном карде турнира. Однако, несмотря на успех, боец не попал в топ-15 рейтинга дивизиона.