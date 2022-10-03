Дамир Исмагулов уйдет из UFC?

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов рассказал о следующем бое с россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном, который пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе (США). Также он высказался относительно истекающего контракта с американским промоушеном.

- Моя позиция изначально была такая, что я готов с любым драться. Неважно, один у нас менеджер, из одного мы зала или нет. Все должны друг с другом драться, я считаю. У меня к этому отношение как к спорту.

Я так понял, со мной никто не хотел драться, долгое время отказывались. У него (Царукяна) была такая же ситуация. И там был вопрос, с кем будет драться Дос Аньос. Ему дали на выбор его или меня, он со всеми отказался. И Саят говорит: "Я бы не хотел, конечно, чтобы вы бились". Но, в принципе, я 12-й, он 10-й. Это логично. Я считаю, это будет хороший бой, - рассказал Исмагулов "Вестнику ММА".

- У тебя заканчивается контракт с UFC.

- Да, заканчивается контракт. После этого боя они предложат мне условия, и все будет зависеть от этих условий.

- Когда ты приходил в UFC, то приходил за наследием, за поясом...

- Проблема в том, что я хочу чаще драться. Я провел бой и готов через два-три месяца снова подраться. Но они мне не дают. И я вынужден долгое время ждать, простаивать. Я хочу драться там, где мне будут давать бои. Конечно, UFC и пояс - это моя цель. После боя с Царукяном, в случае победы, будет определенная ясность.

Я работал с топовыми спортсменами. Я понимаю их уровень. И, что самое главное, я знаю свой. Я знаю, на что я способен. Я знаю, что мог бы забрать пояса в других организациях. Конечно, в менее известных, но где мой гонорар будет больше. Где не будет такого, что я весь свой гонорар спускаю на подготовку. Я устал так тренироваться. Я знаю себе цену и какой я боец.

Отметим, что менеджером обоих файтеров является казахстанец Саят Абдрахманов. Интересные факты о сопернике Исмагулова представлены по этой ссылке.