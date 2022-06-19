Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в UFC

31-летний казахский боец Дамир Исмагулов одержал победу над 30-летним шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. Оба бойца не выступали больше года.

Первый раунд прошел за преимуществом Кутателадзе, который действовал быстрее и агрессивнее, лидируя по числу акцентированных ударов. Вторая пятиминутка же осталась за преимуществом казаха, а грузин не отвечал на большинство его атак.

К решающему раунду Кутателадзе подустал, получив также рассечение носа. Дальше инициатива переходила от одного бойца к другому. За 24 секунды до окончания боя Кутателадзе провел нелегитимный удар коленом, но рефери не стал применять к нему наказание. В итоге Исмагулов выиграл решением большинства судей.

Отметим, что Исмагулов впервые провел бой в главном карде турнира. Он стал для него пятым в UFC, где он еще не проигрывал.

Кутателадзе же провел лишь второй бой под эгидой промоушена и потерпел в нем первое поражение в UFC.