Дамир Исмагулов бросил вызов экс-чемпиону UFC

Казахстанский боец Дамир Исмагулов обратился к экс-чемпиону UFC Тони Фергюсону после вхождения в топ-15 дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сначала Исмагулов отметил Дэна Хукера, который занимает 13-е место в легком весе, а потом написал Фергюсону (девятая позиция).

"Пока Дэн Хукер думает, может, выскочим, - оставил послание Исмагулов Фергюсону и продолжил: - Давай подеремся".

Добавим, что ранее были выделены идеальные кандидаты для Исмагулова, а казахстанец обратился к Конору МакГрегору.