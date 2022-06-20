Зачем "Ковбой"? Три идеальных соперника для Исмагулова в UFC

Казахстанский боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов (24-1) сделал серьезный шаг для вхождения в рейтинг топ-15, одержав пятую победу в промоушене. Корреспондент Vesti.kz выбрал для него трех соперников, победа над которыми продвинула бы его еще выше.

В минувшие выходные Исмагулов довел свой рекорд в UFC до 5-0. По итогам трех раундов он раздельным решением судей одолел Гурама Кутателадзе (12-3). Теперь вряд ли что-то помешает 31-летнему атлету войти в топ-15. Осталось дождаться обновлений рейтинга во вторник.

Но топ-15 - это не предел. Тем более сам Дамир провозгласил себя новым королем UFC. Это значит, что он надеется как можно скорее пробраться к вершине рейтинга. После пятой победы Исмагулов вызвал на поединок ветерана Дональда "Ковбоя" Серроне (36-16-0-2), но это абсолютно бессмысленный бой для него.

Серроне 39 лет, и он не сумел выиграть ни один из последних шести боев. Его уже давно нет в рейтинге, и он чередует выступления в легком и полусреднем дивизионах. Победа над ним ничего не даст, тем более если сам Дамир уже будет в топ-15. Поэтому это не самое понятное желание со стороны казахстанца.

Поэтому мы составили свой топ-3 идеальных соперников для продвижения Дамира в рейтинге.

Грегор Гиллеспи (14-1, США)

35-летний американец на протяжении нескольких лет входил в топ. Но этого парня погубили его длительные простои. За последние три года он провел всего два поединка и не так давно был удален из рейтинга топ-15 за бездействие.

Пусть Гиллеспи и не выступает часто, но это яркий легковес, которому пророчили большое будущее в UFC. На его счету 14 побед, 12 из которых - досрочные. Сейчас его нет в рейтинге, но все и так понимают, что по своим навыкам и качествам Грегор - боец топ-15. Победа над ним стала бы большим шагом для Дамира.

Дэн Хукер (21-12, Новая Зеландия)

Хукер вновь вернулся в легкий вес после жесткого поражения от Арнольда Аллена в полулегком дивизионе. 32-летний новозеландец занимает 13-ю строчку в рейтинге легковесов, и не так давно он был одним из главных претендентов в 70 килограммах.

В последних пяти боях он одержал лишь одну победу, при этом проиграв Дастину Порье, Майклу Чендлеру, Исламу Махачеву и уже упомянутому Аллену. На былую победную серию он уже вряд ли вернется, но его позиции в рейтинге достаточно привлекательные, а в совокупности с былыми достижениями - это отличный соперник для Исмагулова.

Тони Фергюсон (25-7, США)

38-летний "Эль Кукуй" идет на серии из четырех поражений. Сначала с ним беспощадно разделался Джастин Гэтжи, затем Чарльз Оливейра нанес еще одно поражение, Бенеил Дариуш показал мастер-класс по грэпплингу, а Чендлер просто наглухо нокаутировал...

Того Фергюсона, которого боялся весь дивизион, уже нет. Но он по-прежнему занимает девятое место в рейтинге UFC и имеет на руках контракт с промоушеном. Вряд ли Тони получит очередного соперника, который опережает его в рейтинге. Конечно, можно пустить ветерана "под поезд", но, скорее, матчмейкеры решат дать любимцу фанатов шанс, предоставив в оппоненты менее рейтингового противника.

Бой с Исмагуловым стал бы для Тони тем самым шансом вновь показать себя и доказать, что его пока не стоит списывать со счетов. А для Дамира это был бы отличный шанс сразу же "запрыгнуть" в топ-10 в случае победы. Плюс любой бой с участием Фергюсона смотрит огромное количество фанатов, и казахстанцу это пошло бы на пользу - узнаваемость в США заметно бы выросла.

Ранее мы рассказали о том, что нужно знать перед очередным выступлением Шавката Рахмонова в UFC.

Фото: UFC©️

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Смотрим, комментируем, лайкаем!