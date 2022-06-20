Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Автор:

Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC

Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC
©UFC
Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Уже на этой неделе в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 57. В соглавном событии вечера выступит непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0). Корреспондент Vesti.kz рассказал, что нужно знать о предстоящем поединке "Номада" и американца Нила Мэгни (26-8).

Противостояние 15-го номера рейтинга полусредневесов из Казахстана и американца, замыкающего топ-10, пройдет утром в воскресенье, 26 июня. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканалах "Матч ТВ" и Setanta Sports 2, а также по подписке UFC Fight Pass. 

Первый американец в списке "Номада"

Рахмонов еще ни разу не дрался с бойцами из США. В UFC до этого у него в оппонентах были лишь представители Бразилии. Теперь Шавкат проведет очень важный поединок против Мэгни. Подробнее об этом файтере можно прочитать ниже:

Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов

С бойцами из каких стран бился Рахмонов:

Бразилия - 6*
Польша - 2
Россия - 2
Кыргызстан - 1
Грузия - 1
Таджикистан - 1
Южная Корея - 1
Гайана - 1*
Казахстан - 1.

* - Карлстон Харрис представляет две страны - Бразилию и Гайану.

Шанс войти в топ-10

В случае победы у Шавката будут отличные перспективы дебютировать в топ-10. Это еще не гарантировано, но, учитывая текущую позицию Мэгни (№10), - вполне вероятно. Рахмонов уже вошел в историю как первый казахстанец, попавший в топ-15 рейтинга UFC, а теперь у него есть шанс переписать предыдущие достижения. 

Попадание в десятку сильнейших откроет "Номаду" массу новых возможностей. Это и доступ к топовой оппозиции, и более пристальное внимание как со стороны самого промоушена, так и общественности. К тому же он станет очередным бойцом, потенциальная победа над которым будет расцениваться как большой подвиг. Возможно, что тех, кто захочет рискнуть, будет немало, и Шавкату не придется долго ждать следующего оппонента.

Отметим, что Рахмонов прямо сейчас - самый молодой полусредневес в топ-15.

Третий бой подряд на UFC Apex

Предстоящее противостояние пройдет на арене UFC Apex. И именно на ней Шавкат одержал две последние победы - сабмишеном над Мишелом Празересом и нокаутом над Карлстоном Харрисом

Но все три боя на этой арене выиграл и 34-летний Мэгни. В 2020-м он победил единогласным решением Энтони Рокко Мартина и Робби Лоулера, а в 2021-м - Джеффа Нила

Теперь кто-то из пары Рахмонов - Мэгни может потерпеть первое поражение на арене UFC Apex. В случае с Шавкатом нужно не забыть, что он вообще еще ни разу не проигрывал.

Напомним, что на этом же турнире выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Их бои пройдут в предварительном карде события.

Фото: UFC©️

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат США Лас-Вегас Казахстан Морозов Сергей Нурданбек Сайран

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:11
UFC
Зачем "Ковбой"? Три идеальных соперника для Исмагулова в UFC Зачем "Ковбой"? Три идеальных соперника для Исмагулова в UFC
Сегодня , 12:48
UFC
Дамир Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC Дамир Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC
Сегодня , 11:00
UFC
Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC
Сегодня , 09:18
UFC
"Не понимаю судей". Рахмонов раскрыл причину победы Чимаева в последнем бою UFC "Не понимаю судей". Рахмонов раскрыл причину победы Чимаева в последнем бою UFC
Вчера , 22:25
UFC
Дамир Исмагулов ворвался в топ-список после пятой победы в UFC Дамир Исмагулов ворвался в топ-список после пятой победы в UFC
Вчера , 17:11
UFC
Жалгас Жумагулов согласился на еще один бой в UFC. Подробности Жалгас Жумагулов согласился на еще один бой в UFC. Подробности
Вчера , 16:17
UFC
Исмагулов? Определены обладатели бонусов в UFC Исмагулов? Определены обладатели бонусов в UFC
Вчера , 11:42
UFC
"Казах. Запомните!". Исмагулов разобрал свою пятую победу в UFC "Казах. Запомните!". Исмагулов разобрал свою пятую победу в UFC
Вчера , 11:11
UFC
Куат Хамитов обратился к Дамиру Исмагулову после победы в UFC Куат Хамитов обратился к Дамиру Исмагулову после победы в UFC
Вчера , 07:36
UFC
В UFC отреагировали на пятую подряд победу Дамира Исмагулова В UFC отреагировали на пятую подряд победу Дамира Исмагулова
Вчера , 06:59
UFC
Дамир Исмагулов после победы провозгласил себя новым королем UFC Дамир Исмагулов после победы провозгласил себя новым королем UFC
Вчера , 06:49
UFC
Судьи UFC поменяли решение в победном бою Дамира Исмагулова Судьи UFC поменяли решение в победном бою Дамира Исмагулова
Вчера , 06:38
UFC
Видео полного боя, или как Дамир Исмагулов победил "Грузинского викинга" в UFC Видео полного боя, или как Дамир Исмагулов победил "Грузинского викинга" в UFC
Вчера , 06:17
UFC
Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в UFC Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в UFC
18 июня, 16:39
UFC
Исмагулов выбрал лучшего в споре между Месси и Роналду Исмагулов выбрал лучшего в споре между Месси и Роналду
18 июня, 15:55
UFC
"Мне нравились Вагнер Лав и Жо". Исмагулов рассказал о своем увлечении футболом "Мне нравились Вагнер Лав и Жо". Исмагулов рассказал о своем увлечении футболом
18 июня, 12:07
UFC
Прямая трансляция пятого боя казахстанца Дамира Исмагулова в UFC Прямая трансляция пятого боя казахстанца Дамира Исмагулова в UFC
18 июня, 11:38
UFC
Друг Чимаева из UFC высказался о его конфликте с Шавкатом Рахмоновым Друг Чимаева из UFC высказался о его конфликте с Шавкатом Рахмоновым
17 июня, 21:42
UFC
"Бой в силе!" Исмагулов узнал новости перед дебютом в главном карде в UFC "Бой в силе!" Исмагулов узнал новости перед дебютом в главном карде в UFC
17 июня, 14:31
UFC
Какие шансы у Исмагулова в пятом бою UFC? Эксперт дал ответ Какие шансы у Исмагулова в пятом бою UFC? Эксперт дал ответ
17 июня, 09:04
UFC
"Дагестанский ниндзя": дебютировал против казаха, стал звездой UFC и неожиданно завершил карьеру "Дагестанский ниндзя": дебютировал против казаха, стал звездой UFC и неожиданно завершил карьеру
16 июня, 23:06
UFC
Игрок клуба КПЛ отреагировал на обращение бойца UFC Игрок клуба КПЛ отреагировал на обращение бойца UFC
16 июня, 22:37
UFC
Жумагулов обратился к непобежденному бойцу UFC Жумагулов обратился к непобежденному бойцу UFC
16 июня, 22:05
UFC
Непобежденный боец UFC объяснил решение завершить карьеру Непобежденный боец UFC объяснил решение завершить карьеру
16 июня, 21:18
UFC
Хабиб сделал неожиданное признание о своей популярности Хабиб сделал неожиданное признание о своей популярности
16 июня, 19:51
UFC
Исмагулов высказался о желании попасть в топ-10 UFC Исмагулов высказался о желании попасть в топ-10 UFC
16 июня, 12:00
UFC
Обидчик Жумагулова сделал заявление перед боем с Морозовым Обидчик Жумагулова сделал заявление перед боем с Морозовым
16 июня, 10:48
UFC
Стала известна причина завершения карьеры непобежденного бойца UFC Стала известна причина завершения карьеры непобежденного бойца UFC
16 июня, 10:26
UFC
Бойца уволили из UFC после поражения нокаутом в дебютном бою Бойца уволили из UFC после поражения нокаутом в дебютном бою
16 июня, 09:45
UFC
"Жесткий". Исмагулов - о сопернике, прозвище "Казах" и "долге" в UFC "Жесткий". Исмагулов - о сопернике, прозвище "Казах" и "долге" в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus