"Чуть грубоватый". Рахмонов оценил "схватку" с чемпионом UFC

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью Sport24 рассказал об опыте тренировок с чемпионом известнейшего промоушена в полусреднем весе американцем камерунского происхождения Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Они не особо хотят со всеми. Но я попросил, когда у него время было. Обычно он с другими стоит. Это был как раз день борьбы в зале Sanford. Ну мы с ним встали… Я еще чуть плохо говорю по-английски, но объяснил ему, что хочу поработать с ним. Поработали, интересно было. Хотел почувствовать, как он действует, что делает, как чувствует себя. Спарринга не было, отработку сделали просто и в половину сопротивления поработали, и все.

Насколько силен Камару Усман? Да, он от природы физически сильный. Чуть грубоватый. Но в техническом плане уровень навыков не самый высокий. Хотя дерется очень умно, грамотно, умеет перестроиться. Не просто так он чемпион, конечно. Ну время придет: надеюсь, что когда я дойду до пояса UFC, его не будет уже. Не придется его бить. Почему? Думаю, он скоро закончит уже", - сказал Рахмонов.

Напомним, Рахмонов следующий бой в UFC проведет против американца Нила Мэгни 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). Ранее Шавкат рассказал о перепалке с Хамзатом Чимаевым.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Усман Камару

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