Чимаеву подарили новый Гелендваген за победу над Камару Усманом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву новый Гелендваген после победы над американцем нигерийского происхождения Камару Усманом на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Фото с автомобилем Чимаев опубликовал в Instagram Stories.

Напомним, что бой Чимаева и Усмана стал соглавным событием UFC 294 и продлился все три раунда, по итогам которых Хамзат победил решением большинства судей.

Ранее стало известно, на что потратит деньги Чимаев за победу над Усманом.

Еще отмечалось, что победитель боя Чимаев - Усман может стать следующим претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, которым в настоящее время владеет американец Шон Стрикленд.

Напомним, что в главном событии UFC 294 российский боец легкого веса Ислам Махачев нокаутировал в первом раунде австралийца Александра Волкановски и этим самым во второй раз защитил свой титул.

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