Чимаев захотел боя с Рахмоновым. Он назвал единственное условие

Выступающий за ОАЭ российский боец Хамзат Чимаев (13-0) признался, что готов спуститься в полусредний вес и подраться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передает Vesti.kz.

7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Шавкат сразится с чемпионом UFC американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-3).

- Ты против Шавката. На бумаге это большой бой. Теперь Шавкат будет драться за титул против Белала. А ты сейчас в среднем весе, в одном шаге от титульного боя. Ты бы согласился, если бы тебе предложили этот бой?

- Бой за что?

- За титул.

- Конечно, я готов. Если они дадут мне бой за титул, то я готов драться с кем угодно. Если они предложат хорошие деньги и бой за титул, я в готов. Не важно против кого.

Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге полусредневесов UFC, подерется впервые в 2024 году. В прошлом году он досрочно победил американца Стивена Томпсона (17-8-1). Между тем, Чимаев, занимающий 12 строчку в среднем весе промоушена, на этой неделе подерется с австралийцем Робертом Уитакером.



