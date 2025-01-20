Чимаев усомнился в Махачеве. Причем здесь Рахмонов?

Чеченский боец UFC, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев (14-0) в интервью Sport 24 оценил шансы Ислама Махачева (27-1) стать чемпионом промоушена в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

- Менеджер Махачева говорит, что Ислам может стать чемпионом UFC в среднем весе. Как оценишь шансы Ислама?

- Если Ислам этого хочет и Абдель-Азиз этого хочет, пусть (Махачев) поднимется, попробует. Я не знаю, я не могу сказать конкретно про Ислама - я с ним не работал, не тренировался. Если кто-то смог бы (стать чемпионом) в 77 и 84 кг, то это Хабиб. Насчет Ислама я очень сомневаюсь. По крайнему бою в 70 кг ему очень тяжело было. У меня с Гилбертом (Бернсом) тоже был тяжелый бой, я перешел в 84 кг - и там легче было. Может, у Ислама такая же ситуация. Только ринг может показать, - заявил Чимаев.

Напомним, в среднем весе выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), который занимает второе место в дивизионе. Ранее не исключалось, что Махачев поднимется в полусредний вес и подерется с победителем пары Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов. Мухаммад (24-3) является чемпионом дивизиона.

Что касается Махачева, то в минувшие выходные в главном событии турнира UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США) он финишировал бразильца Ренато Мойкано в первом раунде и в четвертый раз защитил свой чемпионский пояс.