Чимаев сделал заявление о завершении карьеры

Непобежденный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев (13-0) признался, что его семья регулярно его просил завершить карьеру, передает Vesti.kz в интервью Eye AM Podcast в YouTube.

30-летний боец начал свою карьеру в 2017 году. В UFC он попал четыре года назад и уже сменил полусредний вес, на средний дивизион. Сейчас он занимает 12-ое место в рейтинге.

"Моя семья, моя мама желают, чтобы я завершил карьеру. Они говорят: "Когда ты закончишь? У нас уже есть достаточно. Хватит". С самого начала маме это не нравилось. Смотрит ли она мои бои? Когда как", - сказал Чимаев.

Напомним, завтра, 26 октября, Чимаев сразится с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Поединок состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и будет соглавным событием спортивного мероприятия.