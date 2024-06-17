Чимаев сделал первое заявление после своей госпитализации

Боец UFC Хамзат Чимаев (13-0), представляющий ОАЭ сделал первое заявление после своей госпитализации, сообщают Vesti.kz. В конце прошлой недели Чимаев попал в больницу.

Боец разместил пост в своем Instagram.

"Мы всегда что-то планируем, но у Всевышнего свои планы на нас!" - написал Чимаев под своей фотографией в соцсетях.

Напомним, ранее Чимаев отказался от поединка против австралийца Роберта Уиттакера (26-7).

Бой Чимаева и Уиттакера должен был возглавить турнир UFC, запланированный на 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чимаев последний раз дрался в октябре 2023 года, когда решением судей победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4).