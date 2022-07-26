Чимаев решил сбежать от Рахмонова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) заявил, что после боя с американцем Нейтом Диасом (23-13) поднимется в средний вес, сообщает fightnews.info.

По словам Чимаева, он намерен выиграть чемпионские титулы сразу в двух весовых категориях и если ему придется долго ждать чемпиона полусреднего дивизиона нигерийца Камару Усмана, то он может выступить на одну весовую категорию выше.

"После Нейта, возможно, я поднимусь в средний вес. Если мне придется долго ждать Камару Усмана, то тогда я выступлю в среднем дивизионе. Я подерусь с кем-нибудь там, потому что хочу выиграть титул сразу в двух весовых категориях", - сказал Чимаев.

Поединок Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что ранее Чимаев озвучил условия для боя с Шавкатом Рахмоновым (16-0).

Напомним, в своем последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бернса.

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