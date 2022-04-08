Чимаев проверил защиту Яна перед реваншем на UFC 273

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (10-0) проверил борцовскую подготовку россиянина Петра Яна (16-2) перед его титульным реваншем с американцем Алджамейном Стерлингом (20-3) на турнире UFC 273, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы тепло поприветствовали друг друга, а россиянин показал хорошую защиту от тейкдаунов, продемонстрировав полную готовность к предстоящей схватке против Стерлинга:

Бой Яна и Стерлинга состоится 10 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Это будет соглавное событие вечера, а в главном карде ивента Чимаев подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом (20-4). Файтеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!