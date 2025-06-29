Чемпионский бой? Названо условие для реванша казаха с Нурмагомедовым в UFC

Тренер казахстанского бойца легчайшего веса UFC Бекзата Алмахана (12-2) Данеш Дунгенбаев высказал мнение о возможном реванше своего подопечного против россиянина Умара Нурмагомедова (18–1), передают Vesti.kz со ссылкой на Betonmobile.

Специалист отметил, что хотел бы увидеть реванш, но с чемпионским титулом на кону.

"Бекзат в данный момент готовится к будущему бою. Как только организация скажет — мы примем любой бой. А если говорить о реванше с Умаром, то я бы хотел увидеть его за титул и пять раундов", - заявил Дунгенбаев.

Напомним, в марте 2024 года Алмахан принял бой с Нурмагомедовым на коротком уведомлении и сумел преподнести сюрприз уже в первом раунде, отправив соперника в нокдаун. Однако по итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу бойцу из Дагестана. Это был дебют Бекзата в UFC.

11 мая текущего года Алмахан провел свой второй поединок в лиге Дана Уайта. Его соперником стал канадец Брэд Катона (14-5). Казахстанец нокаутировал оппонента спустя всего 64 секунды с момента начала боя.

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