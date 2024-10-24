Твиттер-аккаунт ММА Knockout of the day отреагировал на недавнее заявление чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3) о его предстоящем бое против казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

В частности, Мухаммад в интервью MMA Junkie сказал, что ему "нужно мясо Шавката", так как "его холодильник пуст".

В ответ на это Knockout of the day опубликовал у себя на странице фото, на котором Рахмонов ест мясо.

Напомним, что бой Рахмонов - Мухаммад запланирован на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.

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