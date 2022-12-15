Чемпиона UFC Ислама Махачева обвинили в употреблении допинга

Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин обвинил россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга.

Махачев в октябре выиграл у бразильца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в легком весе. До этого в феврале россиянин нокаутировал Бобби Грина.

"Я был абсолютно прав, говоря, что Махачев употребляет допинг. Недавно я наткнулся на видео на YouTube, в котором об этом говорилось, но люди молчат. Я помню, что когда он только приехал в США, то рассказывал, как в школе, где он занимался в России, им давали витамины. Это было столько лет назад. Представьте, если давать стероиды с 10 лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силён", - приводит слова Грина "Чемпионат" со ссылкой на UFC.

Напомним, что следующий поединок Махачев проведет с австралийцем Алексом Волкановски 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).