Чемпион UFC захотел подраться с Макгрегором

Новости спорта MMA UFC
Вчера 20:49
©twitter.com/mcgregorufc22

Чемпион UFC в полулегком весе испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал, почему ему нужно провести бой с топовым ирландцем экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, сообщают Vesti.kz.

"Перво-наперво, для популяризации нашего спорта Макгрегор - идеальный персонаж. Моя цель - развивать ММА, чтобы как можно больше людей узнали о нашем виде спорта.

Во-вторых, Конор - отдельная глава в мире ММА. Я думаю, что пара закрыть эту главу и начать новую", - заявил Топурия в интервью Marca.

На счету Топурии 15 побед в 15 боях в ММА. Макгрегор одержал 22 побед в 28 поединках.

Метки:
МакГрегор Конор Ирландия Грузия Испания UFC MMA

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