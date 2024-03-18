Чемпион UFC захотел подраться с Макгрегором

Чемпион UFC в полулегком весе испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал, почему ему нужно провести бой с топовым ирландцем экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, сообщают Vesti.kz.

"Перво-наперво, для популяризации нашего спорта Макгрегор - идеальный персонаж. Моя цель - развивать ММА, чтобы как можно больше людей узнали о нашем виде спорта. Во-вторых, Конор - отдельная глава в мире ММА. Я думаю, что пара закрыть эту главу и начать новую", - заявил Топурия в интервью Marca.

На счету Топурии 15 побед в 15 боях в ММА. Макгрегор одержал 22 побед в 28 поединках.