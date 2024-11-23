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Чемпион UFC высказался о здоровье после срыва боя с Рахмоновым

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Чемпион UFC высказался о здоровье после срыва боя с Рахмоновым ©x.com/bullyb170

Чемпион UFC в полусреднем весе, американский боец Белал Мухаммад (24-3), поделился новостями о своем самочувствии, сообщают Vesti.kz.

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Чемпион UFC в полусреднем весе, американский боец Белал Мухаммад (24-3), поделился новостями о своем самочувствии, сообщают Vesti.kz.

Он должен был биться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) на UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Их поединок был главным в этом ивенте. Однако, американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Сейчас, 36-летний спортсмен сообщил, что его состояние постепенно улучшается, и он идет на поправку.

"Это были тяжелые, трудные три недели. Вчера я поднялся по лестнице и получил так много сообщений: "Что ты делаешь? Что ты делаешь?", но врач дал мне разрешение.

Он сказал, что палец выглядит хорошо, и рана полностью затянулась, поэтому я начал давать нагрузку. Единственное, что мне осталось еще 10 дней принимать антибиотики. Я уже вижу финишную черту. Это так здорово", - сказал Мухаммад в новом выпуске ​​"Remember the Show".

В итоге, Рахмонов в рамках UFC 310 выйдет в соглавном поединке с непобежденным ирландцем Иэном Гэрри (15-0).

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