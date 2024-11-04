Чемпион UFC вынудит Нурмагомедова извиниться: известны детали

Топовый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (18-0) заявил, что готов помирится с чемпионом его дивизиона Мерабом Двалишвили (18-4), сообщают Vesti.kz.

"Я не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Если я как-то это сделал, то у меня нет проблем с тем, чтобы извиниться. Он тот, кто поднялся с самого дна и стал чемпионом. Его путешествие заслуживает уважения. Он настоящий пахарь. Между нами с ним только чемпионский титул. Нет никаких причин для оскорблений. Когда наш бой назначат, мы определим, кто сильнее, и на этом все", - написал Нурмагомедов на своей странице в Х.

Ранее Нурмагомедов обвинял Давалишвили в уклонении от боя. По его словам, это произошло дважды и Двалишвили стал чемпионом промоушена лишь потому что дважды отказался от боя с ним.

В свою очередь, файтер из Грузии, назвал россиянина лжецом и грубияном и призывал показать предложения от UFC организовать бои, а также, контракты и даты.