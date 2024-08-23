Чемпион UFC выбрал дату боя с Шавкатом Рахмоновым

Обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе американец Белал Мухаммад (24-3) хочет вернуться в октагон в конце года, выбрав себе потенциальных соперников, сообщают Vesti.kz. Одним из них он назвал непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).

"Белал Мухаммад ожидает поединка с Шавкатом Рахмоновым или Камару Усманом 7 декабря на турнире UFC 310, который станет финальным PPV-ивентом 2024 года", - информирует Home of Fight.

Камару Усман (20-4) занимает второе место в дивизионе.

Рахмонов, замыкающий топ-3 полусреднего дивизиона UFC, последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).