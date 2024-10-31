Чемпион UFC снялся с боя против Рахмонова - инсайдер

Чемпионом полусреднего дивизиона UFC американец Белал Мухаммад (24-3) снялся с боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

Такой информацией на своем аккаунте в социальной сети X поделился известный австралийский инсайдер Брэндон Брэдфорд. Он написал, что Белал получил травму. Других подробностей журналист, у которого 10.5 тысяч читателей в социальной сети X, не приводит.

Он отметил, что не ручается за достоверность своего источника, но считает такой расклад весьма вероятным.

Также он выставил шутливую публикацию, в которой показал реакцию Рахмонова на это событие.

Напомним, что бой Рахмонов - Мухаммад планируется на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 310.