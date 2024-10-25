Чемпион UFC развеял миф о Шавкате Рахмонове

Чемпион UFC в полусреднем весе американский боец Белал Мухаммад (24-3) высказался о своем предстоящем сопернике - непобежденном казахстанце Шавкате Рахмонове (18-0), передают Vesti.kz.

- Вы с тренерами видели слабые стороны у Шавката? Знаете, как вскрыть его?

- Да, сто процентов. Я изучаю бойцов еще до того, как мне придется с ними сразиться. Поэтому я знаю, что буду делать в том или ином поединке, знаю, как буду действовать. У меня всегда есть геймплан - особенно для парней в моем дивизионе. Очевидно, и для него тоже.

Я вижу у него много слабостей. Конечно, у него есть очень много сильных сторон. Его главная сильная сторона - менталитет. В этом спорте много бойцов, но у них есть переломные моменты по ходу боя. Но у Шавката я такого пока не вижу. Все называют его робокопом, бугименом - что ж, мне придется выйти и посмотреть, такой ли он несокрушимый. Мне придется выключить ему свет, чтобы он заснул. В этом вся суть, - сказал Мухаммад в интверью MMA Fighting.