Чемпион UFC ответил на критику Роналду

Грузинский боец и чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, представляющий Испанию ответил на критику от легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Недавно в сети появилось видео, на котором Роналду в разговоре с тренером по ММА Эриком Никсиком отмечает, что Топурия "слишком много говорит".

"Я не ожидал от такого, как ты, что ты не сможешь отличить уверенность в себе от высокомерия. Но в конце концов, мы все отражаем нашу реальность на других. Поэтому я желаю всего наилучшего в твоей оставшейся карьере, пусть Бог хранит твою семью", - написал Топурия в социальных сетях.

На счету Топурии 16 побед о 16 боях в MMA. Неделю назад боец победил нокаутиром американца Макса Холлоуэя и оформил защиту титула чемпиона UFC.