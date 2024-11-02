Чемпион UFC нервно отреагировал на планы Рахмонова провести бой за временный пояс

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался на тему возможного проведения боя за временного пояс с участием Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

Ранее из-за проблем со здоровьем Мухаммад снялся с боя против Шавката Рахмонова, который был запланирован на 7 декабря на UFC 310.

"Бой за временный титул на UFC 310? Зачем? Меня не будет шесть недель, а не месяцев. Если они хотят подраться, то пусть возглавят турнир. Реальный пояс у меня", – заявил Мухаммад.

Рахмонов заявил о готовности в декабре подраться за временный титул с любым другим претендентом. Среди кандидатов на этот поединок называется экс-чемпион UFC в полусреднем весе нигерийский боец Камару Усман.