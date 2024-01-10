Чемпион UFC Ислам Махачев назвал следующего соперника и дату боя

Новости спорта MMA UFC
Вчера 16:48
©instagram.com/islam_makhachev

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал пост в соцсетях с готовностью провести следующий поединок против Джастина Гэтжи, сообщают Vesti.kz.

По словам российского бойца, противостояние могло бы состояться 8 июня. Кроме того, Махачев отсетил, что в ноябре он готов подраться с победителем боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

"8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG – бой с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль 2025 – бой с любым. Иншаллах", - написал Махачев.

Напомним, в октябре на турнире UFC 294 32-летний Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски и во второй раз защитил титул. Российский боец занимает первое место в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий. Махачев провел 26 боев в ММА и одержал 25 побед.

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Махачев Ислам UFC

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