Чемпион тяжелого веса выбыл из UFC 295: реакция Фрэнсиса Нганну

Новости спорта MMA UFC
26 октября 22:35
©instagram.com/francisngannou

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс не сможет провести защиту титула против соотечественника хорватского происхождения Стипе Миочича в главном событии турнира UFC 295, намеченного на 11 ноября в Нью-Йорке (США), сообщают Vesti.kz.

Джонс во время спарринга получил травму грудной клетки, на восстановление потребуется около восьми месяцев.

Случившееся прокомментировал экс-чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну.

"Я думаю, это печальная новость. Когда спортсмен получает травму - это всегда печально. А особенно на тренировке. Надеюсь, он полностью восстановится. Мне было очень интересно посмотреть этот бой (Джонс-Миочич) и узнать, кто возьмет верх", - приводит слова Нганну vRINGe.com.

В связи со случившимся принято решение о том, что россиянин Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе. Это будет соглавное событие UFC 295.

Данный ивент возглавит титульный бой в полутяжелом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой.

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Метки:
UFC MMA

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