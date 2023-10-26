Чемпион тяжелого веса выбыл из UFC 295: реакция Фрэнсиса Нганну

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс не сможет провести защиту титула против соотечественника хорватского происхождения Стипе Миочича в главном событии турнира UFC 295, намеченного на 11 ноября в Нью-Йорке (США), сообщают Vesti.kz.

Джонс во время спарринга получил травму грудной клетки, на восстановление потребуется около восьми месяцев.

Случившееся прокомментировал экс-чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну.

"Я думаю, это печальная новость. Когда спортсмен получает травму - это всегда печально. А особенно на тренировке. Надеюсь, он полностью восстановится. Мне было очень интересно посмотреть этот бой (Джонс-Миочич) и узнать, кто возьмет верх", - приводит слова Нганну vRINGe.com.

В связи со случившимся принято решение о том, что россиянин Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе. Это будет соглавное событие UFC 295.

Данный ивент возглавит титульный бой в полутяжелом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой.