Димаш Тулегенов

Казахстанский менеджер бойцов ММА Саят Абдрахманов на протяжении нескольких лет является одним из заметных агентов спортсменов, выступающих в UFC. Он помог раскрыться многим файтерам, которые вряд ли попали бы в лучшие лиги без его сопровождения. В последние годы лучшие бойцы Саята стали все чаще благодарить его за проделанный труд своими результатами, попадая в рейтинги UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказал о самых успешных представителях команды казахстанца.

Самым топовым бойцом из тех, чьи интересы представляет Абдрахманов, является российский экс-чемпион легчайшего веса Петр Ян (15-2). В марте он нелепым образом упустил свой титул, нанеся запрещенный удар коленом по сопернику. И это при том, что в том поединке уверенно вел Ян. Многие считают, что возвращение пояса - это всего лишь дело времени.

В списке претендентов в дивизионе Петр занимает первое место. Здесь всерьез напрашивается реванш с новым чемпионом Алджамейном Стерлингом (20-3), ведь фактически первый поединок сильнейшего не выявил. Однако американец уже рассматривает варианты проведения боя с другими файтерами. Но не стоит забывать, что многое зависит и от желания руководства промоушена. Если им будет выгоден лишь реванш с Яном, то они обязуют Стерлинга подписать контракт на эту схватку.

Самое интересное, что, несмотря на статус чемпиона, Стерлинг не опередил Яна в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. В нем Алджамейн занимает 15-е место, а Петр находится на 13-й строчке.

На 14-м месте в рейтинге претендентов полулегкого веса идет россиянин Мовсар Евлоев (14-0). Этот боец действительно один из опаснейших в своем дивизионе. На счету бывшего чемпиона M-1 Global четыре победы в UFC. Его ситуация похожа на ту, в которой находится Дамир Исмагулов (23-1), еще один боец, сотрудничающий с Саятом. Исмагулов тоже выходец из M-1, а также у него четыре победы в UFC. Как и Мовсар, Дамир под эгидой промоушена выигрывал лишь решением.

На этой неделе в топ-15 получил позицию еще один файтер, которого подписал в UFC Абдрахманов - Арман Царукян (16-2). На счету 24-летнего легковеса уже три победы кряду. Он относительно молод и имеет отличный потенциал.

Отметим, что среди бойцов Саята также выделяется легковес Рафаэль Физиев (9-1), полусредневес Сергей Хандожко (26-6-1), казахстанцы Жалгас Жумагулов (13-5), Сергей Морозов (16-5), Шавкат Рахмонов (13-0) и другие.

Фото: UFC©️

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