Украинский боец полусреднего веса UFC Даниил Донченко (16-2) может провести свой следующий поединок в сильнейшей MMA-организации мира против американца Нила Мэгни (32-15), передают Vesti.kz.

Даниил Донченко получил пятый бой в UFC

Как сообщает журналист MMA Junkie Нолан Кинг, файтеры встретятся в октагоне 23 января 2027 года на турнире UFC Vegas-125 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для 25-летнего Донченко это будет пятый бой в промоушене Даны Уайта. Ранее он успешно выступал в Казахстане, где стал чемпионом местной лиги Naiza в лёгком весе. В 2025 году его пригласили в 33-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter, победа в котором гарантировала украинцу контракт с UFC.

В последний раз Донченко выходил в октагон 5 сентября, когда единогласным решением судей победил американца Пунахэле Сориано (13-5).

39-летний экс-соперник Рахмонова проведёт бой с украинцем

Предыдущий бой Мэгни состоялся 16 августа 2026 года. Тогда 39-летний американец во втором раунде нокаутировал своего соотечественника Рамиза Брахимая (13-7).

Казахстанским фанатам Мэгни знаком по бою с Шавкатом Рахмоновым (19-0). Файтеры встречались в октагоне UFC 26 июня 2022 года. В тот вечер Рахмонов, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, финишировал американца во втором раунде.

Ранее UFC принял решение по Асу Алмабаеву после второго поражения в организации.