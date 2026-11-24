Американский промоушен UFC обновил Meta-рейтинги лучших бойцов организации во всех весовых категориях после турнира UFC Fight Night 294, который состоялся 21 ноября в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Алмабаев опустился на две позиции

Казахстанский файтер наилегчайшего веса Асу Алмабаев (24-4) на минувшем ивенте единогласным решением судей уступил японцу Кёдзи Хоригути (37-6-0-1). Это поражение для 32-летнего спортсмена стало вторым в организации и четвёртым в карьере.

По итогам обновлений, казахстанец потерял две строчки в meta-рейтинге наилегчайшего дивизиона и теперь занимает восьмое место. Его соперник поднялся на шестую позицию.

Нургожай ждёт дебюта в рейтингах

Напомним, что на прошедшем турнире в Катаре также выступил казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (13-2), который во втором раунде нокаутировал американского дебютанта Алика Лоренца (8-2).

Для Нургожая это вторая победа кряду в сильнейшей MMA-лиге при трёх поражения. Несмотря на яркое выступление и бонус в 100 000 долларов за "Выступление вечера" пока ему не удалось попасть в топ-15 лучших бойцов полутяжёлого веса UFC.

Отметим, что в системе американского промоушена существует два типа рейтингов. Помимо оценки "Meta" на основе искусственного интеллекта, есть также медиа-рейтинг на основе мнения журналистов.

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